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7 декабря, 00:28

В Брюсселе в результате уличной перестрелки пострадали четыре человека

В столице Бельгии Брюсселе произошла перестрелка на одной из самых престижных и дорогих улиц — авеню Луизы, есть раненые. Об этом сообщила газета Derniere heure.

В Бельгии в уличной перестрелке пострадало четыре человека. Видео © X / Catholic Arena

Пострадавшие — предварительно, четыре человека — госпитализированы, у одного из них тяжёлое ранение. Один из раненых — член Европейской национальной партии.

Основной версией случившегося называют конфликт двух группировок, занимающихся торговлей наркотиками. Террористический акт полиция Брюсселя исключает. Ведутся поиски стрелявшего.

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А ранее полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе в Невадском университете. Позже стало известно о трёх погибших, ещё один пострадавший находится в критическом состоянии. По данным силовиков, сейчас угроза устранена, так как стрелок скончался.

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Кадр из видео X / Catholic Arena

Лариса Сафронова
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