В Брюсселе в результате уличной перестрелки пострадали четыре человека
В столице Бельгии Брюсселе произошла перестрелка на одной из самых престижных и дорогих улиц — авеню Луизы, есть раненые. Об этом сообщила газета Derniere heure.
В Бельгии в уличной перестрелке пострадало четыре человека. Видео © X / Catholic Arena
Пострадавшие — предварительно, четыре человека — госпитализированы, у одного из них тяжёлое ранение. Один из раненых — член Европейской национальной партии.
Основной версией случившегося называют конфликт двух группировок, занимающихся торговлей наркотиками. Террористический акт полиция Брюсселя исключает. Ведутся поиски стрелявшего.
А ранее полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе в Невадском университете. Позже стало известно о трёх погибших, ещё один пострадавший находится в критическом состоянии. По данным силовиков, сейчас угроза устранена, так как стрелок скончался.
Кадр из видео X / Catholic Arena