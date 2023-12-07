Полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе в Невадском университете, есть жертвы
В кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе произошла стрельба. По предварительным данным, жертв избежать не удалось. На месте происшествия работают силовики, сказано в заявлении местного управления полиции (LVMPD).
Работа полиции в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе. Видео © X / The Informant
Сообщение об инциденте появилось на странице ведомства менее часа назад. Блюстители закона призвали местных избегать этого района, позже аналогичную просьбу жителям близлежащих кварталов адресовал и сам университет.
Спустя полчаса появилась обновлённая информация о том, что стрелок задержан. В последнем же сообщении LVMPD сказано, что подозреваемый скончался. Данные о жертвах в настоящее время уточняются.
Эвакуация студентов в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе. Видео © X / The Informant
Стрельба 6 декабря произошла и в Рязанской области. Житель деревни Высокое открыл огонь по полицейским, которые пришли к нему с обыском. В результате один из правоохранителей скончался на месте.
Кадр видео X / The Informant