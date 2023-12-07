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6 декабря, 21:22

Полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе в Невадском университете, есть жертвы

В кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе произошла стрельба. По предварительным данным, жертв избежать не удалось. На месте происшествия работают силовики, сказано в заявлении местного управления полиции (LVMPD).

Работа полиции в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе. Видео © X / The Informant

Сообщение об инциденте появилось на странице ведомства менее часа назад. Блюстители закона призвали местных избегать этого района, позже аналогичную просьбу жителям близлежащих кварталов адресовал и сам университет.

Спустя полчаса появилась обновлённая информация о том, что стрелок задержан. В последнем же сообщении LVMPD сказано, что подозреваемый скончался. Данные о жертвах в настоящее время уточняются.

Эвакуация студентов в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе. Видео © X / The Informant

Тюменец при детях выстрелил в глаз мужчине, разозлившись из-за парковочного места

Тюменец при детях выстрелил в глаз мужчине, разозлившись из-за парковочного места

Стрельба 6 декабря произошла и в Рязанской области. Житель деревни Высокое открыл огонь по полицейским, которые пришли к нему с обыском. В результате один из правоохранителей скончался на месте.

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Кадр видео X / The Informant

Илья Пушкарев
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