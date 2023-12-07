Полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе в Невадском университете, есть жертвы

В кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе произошла стрельба. По предварительным данным, жертв избежать не удалось. На месте происшествия работают силовики, сказано в заявлении местного управления полиции (LVMPD).

Работа полиции в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе. Видео © X / The Informant

Сообщение об инциденте появилось на странице ведомства менее часа назад. Блюстители закона призвали местных избегать этого района, позже аналогичную просьбу жителям близлежащих кварталов адресовал и сам университет.

Спустя полчаса появилась обновлённая информация о том, что стрелок задержан. В последнем же сообщении LVMPD сказано, что подозреваемый скончался. Данные о жертвах в настоящее время уточняются.

Эвакуация студентов в кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе. Видео © X / The Informant