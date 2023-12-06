Мужчина открыл стрельбу по людям в Рязанской области, убит полицейский

В результате стрельбы на трассе М5 в деревне Высокое Рязанской области погиб полицейский. Местный житель открыл огонь по сотрудникам, которые приехали к нему с обыском.

Как сообщил SHOT, к 47-летнему Александру Г. приехали сотрудники органов, он подозревается в незаконном обороте оружия, полицейские должны были провести обыск. Но как только мужчина заметил под окнами служебные машины, схватился за ружьё иностранного производства и открыл по ним стрельбу. Пуля попала в сотрудника МВД Максима Розанова, он погиб на месте.

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © SHOT

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © Прокуратура Рязанской области

Квартиру, где забаррикадировался подозреваемый, взяли штурмом. Стрелка задержали и увезли на допрос. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © Прокуратура Рязанской области.