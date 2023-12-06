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6 декабря, 12:30

Мужчина открыл стрельбу по людям в Рязанской области, убит полицейский

Полицейский убит в результате стрельбы на трассе М5 в Рязанской области

<p>Мужчина, который открыл огонь по полицейским под Рязанью. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/60157%5C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, который открыл огонь по полицейским под Рязанью. Обложка © SHOT

В результате стрельбы на трассе М5 в деревне Высокое Рязанской области погиб полицейский. Местный житель открыл огонь по сотрудникам, которые приехали к нему с обыском.

Как сообщил SHOT, к 47-летнему Александру Г. приехали сотрудники органов, он подозревается в незаконном обороте оружия, полицейские должны были провести обыск. Но как только мужчина заметил под окнами служебные машины, схватился за ружьё иностранного производства и открыл по ним стрельбу. Пуля попала в сотрудника МВД Максима Розанова, он погиб на месте.

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © SHOT

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © SHOT

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © Прокуратура Рязанской области

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © Прокуратура Рязанской области

Квартиру, где забаррикадировался подозреваемый, взяли штурмом. Стрелка задержали и увезли на допрос. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает региональная прокуратура.

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © Прокуратура Рязанской области.

Место обстрела полицейских в деревне Высокое под Рязанью. Фото © Прокуратура Рязанской области.

А ранее Лайф рассказывал, что в Тюмени между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за парковочного места, который закончился стрельбой из травматического пистолета. В результате один из них потерял глаз.

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Александра Мышляева
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