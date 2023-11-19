В США неизвестный убил трёх женщин, ребёнка и покончил с собой

Неизвестный открыл стрельбу в городе Мемфис американского штата Теннесси, в результате чего погибло четыре человека, в том числе ребёнок. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

"Идёт поиск подозреваемого после того, как три женщины и 13-летняя девочка были убиты и ещё один подросток пострадал в результате нескольких эпизодов стрельбы в разных местах города Мемфис", — говорится в сообщении СМИ.

При этом, по предварительным данным, один из эпизодов квалифицируется как домашнее насилие. Как чуть позже сообщил Fox News, подозреваемым в убийстве оказался некий Мэвис Кристиан, тело которого позже обнаружили в машине, он свёл счёты с жизнью.