"Многочисленные жертвы": В США произошла стрельба в больнице

В США произошла стрельба в больнице города Конкорд (штат Нью-Гэмпшир). Об этом сообщает местная полиция на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Больница в городе Конкорд (Нью-Гэмпшир), где произошла стрельба. Видео © CBS

"Полицейские расследуют инцидент со стрельбой в больнице штата Нью-Гэмпшир в Конкорде. Есть многочисленные жертвы", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что ситуацию удалось взять под контроль. Подозреваемый в совершении преступления мёртв. Обстоятельства инцидента устанавливаются.