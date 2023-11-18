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17 ноября, 22:45

"Многочисленные жертвы": В США произошла стрельба в больнице

В американском штате Нью-Гэмпшир произошла стрельба в больнице, есть погибшие

<p>Полицейские и спасатели у больницы в городе Конкорд (Нью-Гэмпшир), где произошла стрельба. Фото © <a href="https://patch.com/new-hampshire/concord-nh/shooting-reported-new-hampshire-state-hospital" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Patch</a> / Tony Schinella</p>

Полицейские и спасатели у больницы в городе Конкорд (Нью-Гэмпшир), где произошла стрельба. Фото © Patch / Tony Schinella

В США произошла стрельба в больнице города Конкорд (штат Нью-Гэмпшир). Об этом сообщает местная полиция на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Больница в городе Конкорд (Нью-Гэмпшир), где произошла стрельба. Видео © CBS

"Полицейские расследуют инцидент со стрельбой в больнице штата Нью-Гэмпшир в Конкорде. Есть многочисленные жертвы", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что ситуацию удалось взять под контроль. Подозреваемый в совершении преступления мёртв. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Ранее Лайф писал, что в США на нескольких вечеринках в честь Хэллоуина в результате стрельбы пострадали более 20 человек. Есть и жертвы.

Никита Никонов
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