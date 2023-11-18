"Многочисленные жертвы": В США произошла стрельба в больнице
В американском штате Нью-Гэмпшир произошла стрельба в больнице, есть погибшие
Полицейские и спасатели у больницы в городе Конкорд (Нью-Гэмпшир), где произошла стрельба. Фото © Patch / Tony Schinella
В США произошла стрельба в больнице города Конкорд (штат Нью-Гэмпшир). Об этом сообщает местная полиция на странице в соцсети X (ранее Twitter).
Больница в городе Конкорд (Нью-Гэмпшир), где произошла стрельба. Видео © CBS
"Полицейские расследуют инцидент со стрельбой в больнице штата Нью-Гэмпшир в Конкорде. Есть многочисленные жертвы", — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что ситуацию удалось взять под контроль. Подозреваемый в совершении преступления мёртв. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что в США на нескольких вечеринках в честь Хэллоуина в результате стрельбы пострадали более 20 человек. Есть и жертвы.