В США ребёнок выстрелил в себя из найденного в детском саду пистолета

В американском Лас-Вегасе ребёнок, которому нет и пяти лет, случайно выстрелил в себя из пистолета, найденного на площадке в детском саду. Как пишет Associated Press, ссылаясь на полицию, он госпитализирован в критическом состоянии.

Как выяснилось, злополучный пистолет на площадку выбросил подросток, который открыл стрельбу в городском автобусе и ранил одного из пассажиров.

"Он нашёл пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил", — прокомментировали ситуацию с ребёнком правоохранители.

Состояние ребёнка оценивается как критическое, но стабильное. Раненный ранее мужчина также госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Стрелявшего подростка задержали.