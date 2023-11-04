В США ребёнок выстрелил в себя из найденного в детском саду пистолета
AP: В американском Лас-Вегасе детсадовец нашёл пистолет и выстрелил в себя
В американском Лас-Вегасе ребёнок, которому нет и пяти лет, случайно выстрелил в себя из пистолета, найденного на площадке в детском саду. Как пишет Associated Press, ссылаясь на полицию, он госпитализирован в критическом состоянии.
Как выяснилось, злополучный пистолет на площадку выбросил подросток, который открыл стрельбу в городском автобусе и ранил одного из пассажиров.
"Он нашёл пистолет, подобрал его, и пистолет выстрелил", — прокомментировали ситуацию с ребёнком правоохранители.
Состояние ребёнка оценивается как критическое, но стабильное. Раненный ранее мужчина также госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Стрелявшего подростка задержали.
Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний подросток разозлился, не получив вейп от 14-летнего школьника, и 12 раз выстрелил в мальчика, а потом ещё и избил его. В результате школьник получил ушибы и ссадины, а напавшего на него студента задержали — вину, кстати, он уже признал.
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