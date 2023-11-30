Тюменец при детях выстрелил в глаз мужчине, разозлившись из-за парковочного места

В Тюмени между двумя мужчинами произошёл конфликт из-за парковочного места, который закончился стрельбой из травматического пистолета. В результате один из них потерял глаз.

Всё произошло ещё 30 июня на парковке у жилого дома. По словам пострадавшего Максима, он хотел развернуться, используя инвалидное место, однако прямо перед ним его заняла другая машина. Авто припарковалось, а из салона вышел разъярённый водитель Дмитрий.

"Я хотел спросить у него, в чём дело. Но, как только попытался выйти из автомобиля, он выстрелил мне в глаз из травматического пистолета. Это всё произошло в присутствии его несовершеннолетних детей", — приводит слова Максима Ura.ru.

В итоге мужчина частично лишился зрения и обратился в полицию, однако почти за полгода расследование уголовного дела ничуть не сдвинулось с места. Дмитрий до сих пор проходит как подозреваемый и находится на свободе под подпиской о невыезде. В полиции пострадавшему Максиму ничем не помогли, а после жалобы в прокуратуру материалы были переданы в Следственный комитет.

"Меня пугает, что человек на ровном месте лишил меня глаза и не понёс за это никакого наказания", — подчеркнул мужчина.