Раскодировавшегося алкоголика, стрелявшего по подросткам в Щёлкове, остановили выстрелом в глаз

Решивший выйти из алкогольной завязки мужчина обстрелял из пистолета несовершеннолетних байкеров в Подмосковье. Об этом сообщил канал Mash.

Пьяный житель Подмосковья стреляет по подросткам-байкерам. Видео © t.me / Mash

В недавнем прошлом 62-летний житель Щёлкова Андрей С. закодировался из-за хронического алкоголизма. Но потом из-за обстоятельств непреодолимой силы — его супруга уехала в отпуск — решил, что от одной короткой встречи с зелёным змием не будет большого вреда. Выпив, он пошёл на местную спортивную площадку, где подростки примерно 14 лет ездили на питбайках. Долго шум моторов и галдёж Андрей вытерпеть не смог и решил прогнать молодёжь, грозя ей ножом.

Сперва ребят это только рассмешило, однако, когда выяснилось, что у мужчины при себе не только нож, но и боевой пистолет, ситуация перестала быть весёлой. Андрей, как полагается по уставу, сперва сделал предупредительный в воздух, после чего открыл огонь по напуганным байкерам. Одному из них он рукояткой оружия оставил рассечение на лице. Отец раненого парня прибежал на звуки стрельбы, у него тоже при себе был пистолет, но не боевой, а травматический. Он выстрелил в напившегося дебошира, попав ему в глаз и вынудив отступить. Через несколько часов Андрея задержали полицейские.

В его отношении возбудили два уголовных дела: по статьям "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, ношение оружия и боеприпасов". Сейчас Андрея отпустили, взяв подписку о невыезде. Он залечивает повреждения, полученные во время своего загула.