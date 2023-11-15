В Подмосковье жених и невеста отпраздновали свадьбу стрельбой и попали в полицию

В Пушкино новоиспечённые муж и жена решили оригинально отпраздновать свадьбу. Для этого они принесли на торжество два пистолета и устроили стрельбу во время церемонии.

Молодожёны из Подмосковья устроили стрельбу во время свадебной церемонии. Видео © Телеканал "360"

Инцидент произошёл накануне на одной из улиц подмосковного города, сообщает телеканал "360". Первым решил пострелять в воздух муж, затем его примеру последовала и жена. К счастью, оружие было холостым. Молодожёнов доставили в отделение полиции.