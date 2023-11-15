В Подмосковье жених и невеста отпраздновали свадьбу стрельбой и попали в полицию
Молодожёнов задержали за стрельбу из пистолетов на свадьбе в Пушкино
В Пушкино новоиспечённые муж и жена решили оригинально отпраздновать свадьбу. Для этого они принесли на торжество два пистолета и устроили стрельбу во время церемонии.
Молодожёны из Подмосковья устроили стрельбу во время свадебной церемонии. Видео © Телеканал "360"
Инцидент произошёл накануне на одной из улиц подмосковного города, сообщает телеканал "360". Первым решил пострелять в воздух муж, затем его примеру последовала и жена. К счастью, оружие было холостым. Молодожёнов доставили в отделение полиции.
Также правоохранители задержали десять гостей свадебной церемонии для установления всех обстоятельств происшествия. Кроме того, полиция изъяла два пистолета с охолощённым стволом.
Стрельбу из настоящего пистолета в начале ноября устроил посетитель ресторана-пивоварни в центре Москвы. Лайф писал, что в результате стрельбы пострадало четыре человека. Стрелявшего арестовали на два месяца. Им оказался 37-летний боксёр.