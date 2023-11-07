Суд арестовал боксёра, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы
Замоскворецкий суд Москвы на два месяца — до 5 января — арестовал боксёра Никиту Иванова, который расстрелял четверых человек у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Иванов проходит обвиняемым по статье "Хулиганство с применением оружия".
Суд арестовал боксёра Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы. Видео © LIFE
А ранее конфликт со стрельбой произошёл у ресторана в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружившись травматическим пистолетом, 37-летний боксёр Никита Иванов начал палить по гостям заведения, ранив четырёх человек. В отношении дебошира возбудили уголовное дело.
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