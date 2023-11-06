Юрист раскрыл, насколько реальный срок грозит чемпиону Европы по боксу за стрельбу в Москве

Адвокат Максим Калинов рассказал о возможном сроке, который могут дать чемпиону Европы по боксу Никите Иванову, ранившему четырёх человек из травматического оружия в центре Москвы.

По словам эксперта, ему грозит до пяти-шести лет лишения свободы. Спортсмена могут осудить по части 2 статьи 213 УК РФ и пункту "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса.

"Это хулиганство, выразившееся в неуважении к обществу, с применением оружия — причём также в отношении лица, на которого были возложены функции по охране общественного порядка", — передаёт слова адвоката "Газета.ru".

Примечательно, что Иванову грозит отдельная квалификация, которая предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. Это возможно в случае, если у кого-то из пострадавших установят причинение тяжкого вреда здоровью.