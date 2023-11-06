Юрист раскрыл, насколько реальный срок грозит чемпиону Европы по боксу за стрельбу в Москве
Адвокат Калинов: Боксёра Иванова могут посадить на 6 лет за стрельбу в Москве
Адвокат Максим Калинов рассказал о возможном сроке, который могут дать чемпиону Европы по боксу Никите Иванову, ранившему четырёх человек из травматического оружия в центре Москвы.
По словам эксперта, ему грозит до пяти-шести лет лишения свободы. Спортсмена могут осудить по части 2 статьи 213 УК РФ и пункту "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса.
"Это хулиганство, выразившееся в неуважении к обществу, с применением оружия — причём также в отношении лица, на которого были возложены функции по охране общественного порядка", — передаёт слова адвоката "Газета.ru".
Примечательно, что Иванову грозит отдельная квалификация, которая предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. Это возможно в случае, если у кого-то из пострадавших установят причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее Лайф писал, что стрельба произошла в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружённый травматическим пистолетом спортсмен применил средство самозащиты против посетителей ресторана, ранив четырёх человек. В настоящее время они находятся под присмотром медиков. Сегодня стало известно, что на Иванова возбудили уголовное дело, ему уже предъявлены обвинения.
T.me / SHOT