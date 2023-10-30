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30 октября, 16:24

Мигрант арестован в Москве за стрельбу в женщину с дочкой с криками "Ненавижу русских!"

В Москве заключили под стражу мигранта, устроившего стрельбу на остановке

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/3210" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Обложка © t.me / Прокуратура Москвы

Тимирязевский суд Москвы заключил под стражу уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской после просьбы женщины, которая была с ребёнком, не курить. В прокуратуре города отметили, что обвиняемый не согласился с выбранной для него мерой пресечения в виде заключения под стражу.

В Москве заключили под стражу мигранта, устроившего стрельбу на остановке. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

Его обвинили в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти, поскольку при задержании он сопротивлялся и пытался отбиваться от полицейского.

Разборки со стрельбой произошли в столичной забегаловке "Мангал-шашлык"

Разборки со стрельбой произошли в столичной забегаловке "Мангал-шашлык"

Ранее Лайф сообщал, что в Москве мигрант открыл стрельбу на автобусной остановке после того, как женщина, которая вместе с шестилетней дочкой ждала автобус, попросила его не курить. На замечание москвички Фазылов выстрелил в землю, крикнув: "Ненавижу русских, Америка лучше!" Пуля срикошетила женщине в руку.

Александра Мышляева
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