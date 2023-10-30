Мигрант арестован в Москве за стрельбу в женщину с дочкой с криками "Ненавижу русских!"
В Москве заключили под стражу мигранта, устроившего стрельбу на остановке
Обложка © t.me / Прокуратура Москвы
Тимирязевский суд Москвы заключил под стражу уроженца Таджикистана Шерзода Фазылова, устроившего стрельбу из пневматического пистолета на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской после просьбы женщины, которая была с ребёнком, не курить. В прокуратуре города отметили, что обвиняемый не согласился с выбранной для него мерой пресечения в виде заключения под стражу.
В Москве заключили под стражу мигранта, устроившего стрельбу на остановке. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
Его обвинили в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти, поскольку при задержании он сопротивлялся и пытался отбиваться от полицейского.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве мигрант открыл стрельбу на автобусной остановке после того, как женщина, которая вместе с шестилетней дочкой ждала автобус, попросила его не курить. На замечание москвички Фазылов выстрелил в землю, крикнув: "Ненавижу русских, Америка лучше!" Пуля срикошетила женщине в руку.