Разборки со стрельбой произошли в столичной забегаловке "Мангал-шашлык"

Посетители кафе "Мангал-шашлык" в Москве устроили разборки со стрельбой прямо в заведении. По данным телеграм-канала SHOT, три участника инцидента скрылись с места преступления.

Как узнал телеграм-канал, разборки произошли в забегаловке "Мангал-шашлык" в столице на Михалковской улице сегодня вечером. Причина конфликта неизвестна, однако решить его на словах не вышло. Так, в ходе ссоры один из посетителей кафе достал пистолет и выстрелил в оппонента.

Пострадавшего госпитализировали, информация о его состоянии не уточняется. Устроивший стрельбу мужчина вместе с друзьями скрылся после инцидента, в настоящий момент их ищет полиция.