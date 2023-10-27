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27 октября, 19:49

Разборки со стрельбой произошли в столичной забегаловке "Мангал-шашлык"

SHOT: Посетители кафе "Мангал-шашлык" в Москве устроили стрельбу, есть раненый

<p>Кафе "Мангал-шашлык" на Михалковской улице в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/58696" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кафе "Мангал-шашлык" на Михалковской улице в Москве. Обложка © SHOT

Посетители кафе "Мангал-шашлык" в Москве устроили разборки со стрельбой прямо в заведении. По данным телеграм-канала SHOT, три участника инцидента скрылись с места преступления.

Как узнал телеграм-канал, разборки произошли в забегаловке "Мангал-шашлык" в столице на Михалковской улице сегодня вечером. Причина конфликта неизвестна, однако решить его на словах не вышло. Так, в ходе ссоры один из посетителей кафе достал пистолет и выстрелил в оппонента.

Пострадавшего госпитализировали, информация о его состоянии не уточняется. Устроивший стрельбу мужчина вместе с друзьями скрылся после инцидента, в настоящий момент их ищет полиция.

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Оксана Попова
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