Разборки со стрельбой произошли в столичной забегаловке "Мангал-шашлык"
SHOT: Посетители кафе "Мангал-шашлык" в Москве устроили стрельбу, есть раненый
Кафе "Мангал-шашлык" на Михалковской улице в Москве. Обложка © SHOT
Посетители кафе "Мангал-шашлык" в Москве устроили разборки со стрельбой прямо в заведении. По данным телеграм-канала SHOT, три участника инцидента скрылись с места преступления.
Как узнал телеграм-канал, разборки произошли в забегаловке "Мангал-шашлык" в столице на Михалковской улице сегодня вечером. Причина конфликта неизвестна, однако решить его на словах не вышло. Так, в ходе ссоры один из посетителей кафе достал пистолет и выстрелил в оппонента.
Пострадавшего госпитализировали, информация о его состоянии не уточняется. Устроивший стрельбу мужчина вместе с друзьями скрылся после инцидента, в настоящий момент их ищет полиция.
Ранее в Электростали Московской области 32-летний мужчина устроил стрельбу, поскольку ему не понравилось поведение подростков на улице. Затем он напал на свою девушку, а после этого забаррикадировался в квартире.