В Екатеринбурге вызвала переполох погоня 20 экипажей ДПС со стрельбой за одиноким гонщиком

В районе ВИЗа в Екатеринбурге инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем примерно на 20 машинах. Очевидцы поделились кадрами с места событий. В городской ГИБДД уточнили, что полицейским пришлось открыть огонь для задержания гонщика.

В Екатеринбурге около 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним водителем. Обложка © VK / Бандитский центр [ЕКБ] / Гнилой Екатеринбург

"Сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования задержали лихача на "ниссане", который проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Им оказался неработающий мужчина, житель города Берёзовский. Пройти медицинское освидетельствование отказался", — рассказали в ведомстве.