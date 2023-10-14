В Екатеринбурге вызвала переполох погоня 20 экипажей ДПС со стрельбой за одиноким гонщиком
В Екатеринбурге около 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним нарушителем
В Екатеринбурге почти 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним водителем. Обложка © VK / Бандитский центр [ЕКБ]
В районе ВИЗа в Екатеринбурге инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем примерно на 20 машинах. Очевидцы поделились кадрами с места событий. В городской ГИБДД уточнили, что полицейским пришлось открыть огонь для задержания гонщика.
В Екатеринбурге около 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним водителем. Обложка © VK / Бандитский центр [ЕКБ] / Гнилой Екатеринбург
"Сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования задержали лихача на "ниссане", который проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Им оказался неработающий мужчина, житель города Берёзовский. Пройти медицинское освидетельствование отказался", — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Курске инспекторы ДПС открыли огонь по сотруднику Росгвардии с автоматом Калашникова, который не остановился по их требованию. Правоохранитель госпитализирован.