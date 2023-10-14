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14 октября, 02:10

В Екатеринбурге вызвала переполох погоня 20 экипажей ДПС со стрельбой за одиноким гонщиком

В Екатеринбурге около 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним нарушителем

<p>В Екатеринбурге почти 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним водителем. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/center_ekburg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Бандитский центр [ЕКБ]</a></p>

В Екатеринбурге почти 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним водителем. Обложка © VK / Бандитский центр [ЕКБ]

В районе ВИЗа в Екатеринбурге инспекторы ДПС устроили погоню за нарушителем примерно на 20 машинах. Очевидцы поделились кадрами с места событий. В городской ГИБДД уточнили, что полицейским пришлось открыть огонь для задержания гонщика.

В Екатеринбурге около 20 экипажей ДПС устроили погоню за одним водителем. Обложка © VK / Бандитский центр [ЕКБ] / Гнилой Екатеринбург

"Сотрудники Госавтоинспекции в ходе преследования задержали лихача на "ниссане", который проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Им оказался неработающий мужчина, житель города Берёзовский. Пройти медицинское освидетельствование отказался", — рассказали в ведомстве.

Под Калининградом пьяный инспектор ГИБДД "прокатил" на капоте коллегу и ушёл от погони

Под Калининградом пьяный инспектор ГИБДД "прокатил" на капоте коллегу и ушёл от погони

Ранее сообщалось, что в Курске инспекторы ДПС открыли огонь по сотруднику Росгвардии с автоматом Калашникова, который не остановился по их требованию. Правоохранитель госпитализирован.

Андрей Бражников
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