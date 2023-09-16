Инспекторы ДПС открыли огонь по сотруднику Росгвардии с автоматом Калашникова в Курске

В Курске инспекторы ДПС открыли огонь по сотруднику Росгвардии с автоматом Калашникова, который не остановился по их требованию. Правоохранитель госпитализирован, сообщает SHOТ.

По информации телеграм-канала, 25-летний Николай Ж. после рабочего дня ехал по городу на "приоре". В какой-то момент его остановили сотрудники ДПС, однако требование стражей порядка мужчина проигнорировал и поехал дальше. В итоге инспекторы сели в служебную машину и бросились за нарушителем.

Погоня завершилась возле здания Росгвардии на улице Литовской, где Николай выхватил автомат Калашникова у коллеги и начал угрожать прибывшим инспекторам ДПС. В ответ один из них сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. Николай тут же передёрнул затвор автомата, как сразу после этого в него выстрелил сотрудник ДПС. В результате нарушителя госпитализировали. Предположительно, в момент ЧП он был пьян. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют следователи и полицейские.