Инспекторы ДПС открыли огонь по сотруднику Росгвардии с автоматом Калашникова в Курске
SHOT: В Курске инспекторы ДПС открыли огонь по сотруднику Росгвардии с автоматом
В Курске инспекторы ДПС открыли огонь по сотруднику Росгвардии с автоматом Калашникова, который не остановился по их требованию. Правоохранитель госпитализирован, сообщает SHOТ.
По информации телеграм-канала, 25-летний Николай Ж. после рабочего дня ехал по городу на "приоре". В какой-то момент его остановили сотрудники ДПС, однако требование стражей порядка мужчина проигнорировал и поехал дальше. В итоге инспекторы сели в служебную машину и бросились за нарушителем.
Погоня завершилась возле здания Росгвардии на улице Литовской, где Николай выхватил автомат Калашникова у коллеги и начал угрожать прибывшим инспекторам ДПС. В ответ один из них сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета. Николай тут же передёрнул затвор автомата, как сразу после этого в него выстрелил сотрудник ДПС. В результате нарушителя госпитализировали. Предположительно, в момент ЧП он был пьян. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют следователи и полицейские.
Ранее Лайф писал, что в подмосковном Солнечногорске водитель автомобиля "мерседес" без номеров, попытавшийся уйти от погони на втором километре Таракановского шоссе, выстрелил в инспектора ДПС. Полицейский скончался на месте. Его напарник открыл ответный огонь и ранил злоумышленника. Преступником оказался 62-летний Алексей Ю., он доставлен в больницу.
ТАСС / Бизнес.Online / А. Белкин