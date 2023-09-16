По факту убийства полицейского в Солнечногорске возбуждено уголовное дело
СК РФ возбудил дело по факту убийства полицейского в ходе погони в Подмосковье
Оцепленное место происшествия в Солнечногорске, где был убит полицейский. Обложка © t.me / ГСУ СК России по Московской области
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника ДПС в Солнечногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
Сотрудники следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Подмосковью возбудили дело по двум статьям: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и пересылка или ношение оружия".
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления, провели допросы. Планируется назначение судмедэкспертизы.
Напомним, в подмосковном Солнечногорске водитель автомобиля "Мерседес" без номеров, попытавшийся уйти от погони на втором километре Таракановского шоссе, выстрелил в инспектора ДПС. Полицейский скончался на месте. Его напарник открыл ответный огонь и ранил злоумышленника, он госпитализирован. Преступником оказался 62-летний Алексей Ю.