По факту убийства полицейского в Солнечногорске возбуждено уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника ДПС в Солнечногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Сотрудники следственного отдела по Солнечногорску ГСУ СК России по Подмосковью возбудили дело по двум статьям: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и пересылка или ношение оружия".

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления, провели допросы. Планируется назначение судмедэкспертизы.