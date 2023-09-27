Под Калининградом пьяный инспектор ГИБДД "прокатил" на капоте коллегу и ушёл от погони

В Калининградской области инспекторы ГИБДД около часа гонялись за нетрезвым инспектором ДПС, который умчался от них на скорости около 210 км/ч, успев сбить коллегу. Об этом пишет SHOT.

42-летний выпивший старший лейтенант двигался в нерабочее время на своей машине Audi A8 мимо посёлка Сокольники Гвардейского района. По требованию дежуривших сослуживцев он остановился. Однако мужчина не ожидал увидеть сотрудников собственной безопасности, проводящих рейд по полицейским – нарушителям ПДД.

Испугавшись наказания, инспектор дал по газам и наехал на своего коллегу. Тот оказался на капоте и, продержавшись какое-то время, упал на дорогу, не получив серьёзных травм. Нарушитель не остановился и попытался скрыться на скорости примерно 210 км/ч. Инспекторы больше часа гонялись за ним, но у их машины лопнуло колесо. Погоню пришлось прекратить.

Сейчас идёт розыск сбежавшего сотрудника ГИБДД. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", ответственность по которой — до пяти лет тюрьмы.