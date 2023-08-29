Под Воронежем пьяный депутат сбил женщину, а анализы за него сдал полицейский
Скорая на месте ДТП с участием депутата Анатолия Шабанова в Воронежской области. Обложка © Telegram / Вести Воронеж
В городе Лиски в Воронежской области пьяный депутат насмерть сбил на Lexus пенсионерку, однако экспертиза показала, что он совершенно трезв. По данным телеграм-канала SHOT, вместо водителя анализ сдал инспектор ГИБДД, который приехал оформлять ДТП.
Под Воронежем пьяный депутат сбил женщину. Видео © Telegram / Вести Воронеж
Авария произошла ещё в конце мая: 73-летний бизнесмен и городской депутат Анатолий Шабанов сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет для пешеходов. Позже она скончалась в больнице от полученных травм. Приехавший на место инспектор ГИБДД по фамилии Чусов, по версии SHOT, отвёз депутата проходить освидетельствование на алкогольное опьянение, однако в итоге решил сам сдать мочу за Шабанова. Но афера раскрылась — на сотрудника завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
Lexus депутата Анатолия Шабанова, на котором он насмерть сбил пенсионерку в Воронежской области. Фото © Telegram / Вести Воронеж
Ранее Лайф писал, что сын экс-депутата насмерть сбил женщину в центре Новосибирска и уехал с места ДТП. Находясь за рулём Geely Tugella, водитель пролетел на красный свет.