Под Воронежем пьяный депутат сбил женщину, а анализы за него сдал полицейский

В городе Лиски в Воронежской области пьяный депутат насмерть сбил на Lexus пенсионерку, однако экспертиза показала, что он совершенно трезв. По данным телеграм-канала SHOT , вместо водителя анализ сдал инспектор ГИБДД, который приехал оформлять ДТП.

Авария произошла ещё в конце мая: 73-летний бизнесмен и городской депутат Анатолий Шабанов сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет для пешеходов. Позже она скончалась в больнице от полученных травм. Приехавший на место инспектор ГИБДД по фамилии Чусов, по версии SHOT, отвёз депутата проходить освидетельствование на алкогольное опьянение, однако в итоге решил сам сдать мочу за Шабанова. Но афера раскрылась — на сотрудника завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".