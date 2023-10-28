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28 октября, 17:24
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"Ненавижу русских, Америка лучше!": В Москве мигрант прокричал русофобский лозунг и выстрелил в женщину с дочкой

В Москве задержали мигранта, выстрелившего в женщину с дочкой на остановке

<p>Мигрант, открывший стрельбу на остановке в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/48943" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Мигрант, открывший стрельбу на остановке в Москве. Обложка © Telegram / Mash

В Москве мигрант открыл стрельбу на автобусной остановке после того, как женщина, которая вместе с шестилетней дочкой ждала автобус, попросила его не курить. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Софьи Ковалевской. На остановке курили двое приезжих. Женщина попросила их отойти подальше, чтобы ребёнок не вдыхал сигаретный дым. Парни отошли, но этого оказалось недостаточно. В ответ на повторную просьбу москвички один из мигрантов выстрелил в землю, крикнув: "Ненавижу русских, Америка лучше!". Пуля срикошетила в руку женщины.

Сразу после инцидента парни запрыгнули в автобус в надежде скрыться от правосудия. Однако москвичка вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов догнали общественный транспорт и задержали мигрантов. Выяснилось, что в этот же день 23-летний злоумышленник успел выстрелить в ещё одну женщину. При задержании он оказал сопротивление.

Позже выяснилось, что пистолет был пневматическим. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Москве. Буйному мигранту грозит до семи лет лишения свободы.

Взбешённый поведением подростков житель Подмосковья устроил стрельбу на улице

Взбешённый поведением подростков житель Подмосковья устроил стрельбу на улице

А ранее Лайф рассказывал о другом инциденте со стрельбой в Москве. Посетители кафе "Мангал-шашлык" устроили разборки со стрельбой прямо в заведении. Трём участникам инцидента удалось скрыться с места преступления. А пострадавший попал в больницу.

Дарья Нарыкова
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