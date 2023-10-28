"Ненавижу русских, Америка лучше!": В Москве мигрант прокричал русофобский лозунг и выстрелил в женщину с дочкой

В Москве мигрант открыл стрельбу на автобусной остановке после того, как женщина, которая вместе с шестилетней дочкой ждала автобус, попросила его не курить. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Софьи Ковалевской. На остановке курили двое приезжих. Женщина попросила их отойти подальше, чтобы ребёнок не вдыхал сигаретный дым. Парни отошли, но этого оказалось недостаточно. В ответ на повторную просьбу москвички один из мигрантов выстрелил в землю, крикнув: "Ненавижу русских, Америка лучше!". Пуля срикошетила в руку женщины.

Сразу после инцидента парни запрыгнули в автобус в надежде скрыться от правосудия. Однако москвичка вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов догнали общественный транспорт и задержали мигрантов. Выяснилось, что в этот же день 23-летний злоумышленник успел выстрелить в ещё одну женщину. При задержании он оказал сопротивление.

Позже выяснилось, что пистолет был пневматическим. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК РФ по Москве. Буйному мигранту грозит до семи лет лишения свободы.