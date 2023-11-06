До семи лет тюрьмы может грозить боксёру, устроившему стрельбу в центре Москвы
МВД: После стрельбы у ресторана в Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве
После стрельбы у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow в центре столицы, которая произошла накануне вечером, возбудили уголовное дело. По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, речь идёт о статье 213 УК РФ "Хулиганство", подозреваемым по которой проходит 37-летний боксёр Никита Иванов.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения", — говорится в сообщении.
К настоящему моменту Иванов уже задержан. По данным столичной прокуратуры, ему предъявлены обвинения. Согласно российскому законодательству, боксёру грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, что стрельба произошла в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружившись травматическим пистолетом, Иванов начал палить по гостям ресторана Paulaner Brauhaus Moscow, ранив четырёх человек. Пострадавших госпитализировали.
t.me / SHOT