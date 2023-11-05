Стрелком из ресторана в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу
SHOT: Стрельбу в Paulaner Brauhaus открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов
Стрельбу в московском ресторане открыл 37-летний боксёр. Обложка © t.me / SHOT
Открывшим огонь в столичном ресторане Paulaner Brauhaus Moscow оказался 37-летний боксёр-любитель, мастер спорта международного класса Никита Иванов, передаёт SHOT. Стрелок является обладателем серебряной и золотой медалей чемпионата Европы.
Спортсмен не впервые оказывается в неприятных ситуациях. Ранее он уже попадал в прицел правоохранителей, после того как избил другого боксёра. Драка завязалась три года назад после соревнований в Ульяновске. Изувеченного оппонента Иванова тогда госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Напомним, что стрельба произошла в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружённый травматическим пистолетом спортсмен применил средство самозащиты против посетителей ресторана, ранив четверых. В настоящее время они находятся под присмотром медиков. Возбуждено уголовное дело. Лайф выяснил нелепую причину конфликта.