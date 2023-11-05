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5 ноября, 18:27

Стрелком из ресторана в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу

SHOT: Стрельбу в Paulaner Brauhaus открыл чемпион Европы по боксу Никита Иванов

<p>Стрельбу в московском ресторане открыл 37-летний боксёр. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59034" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Стрельбу в московском ресторане открыл 37-летний боксёр. Обложка © t.me / SHOT

Открывшим огонь в столичном ресторане Paulaner Brauhaus Moscow оказался 37-летний боксёр-любитель, мастер спорта международного класса Никита Иванов, передаёт SHOT. Стрелок является обладателем серебряной и золотой медалей чемпионата Европы.

Спортсмен не впервые оказывается в неприятных ситуациях. Ранее он уже попадал в прицел правоохранителей, после того как избил другого боксёра. Драка завязалась три года назад после соревнований в Ульяновске. Изувеченного оппонента Иванова тогда госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Напомним, что стрельба произошла в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружённый травматическим пистолетом спортсмен применил средство самозащиты против посетителей ресторана, ранив четверых. В настоящее время они находятся под присмотром медиков. Возбуждено уголовное дело. Лайф выяснил нелепую причину конфликта.

Число пострадавших в результате стрельбы в московском ресторане достигло 4

Число пострадавших в результате стрельбы в московском ресторане достигло 4

Илья Пушкарев
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