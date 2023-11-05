Стрелком из ресторана в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу

Спортсмен не впервые оказывается в неприятных ситуациях. Ранее он уже попадал в прицел правоохранителей, после того как избил другого боксёра. Драка завязалась три года назад после соревнований в Ульяновске. Изувеченного оппонента Иванова тогда госпитализировали в тяжёлом состоянии.