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5 ноября, 17:19
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Число пострадавших в результате стрельбы в московском ресторане достигло 4

<p>Оружие и место стрельбы в московском ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. Обложка © <a href="https://t.me/moscowproc/3256" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Оружие и место стрельбы в московском ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Четыре человека госпитализированы с различными травмами после стрельбы в ресторане в центре Москвы. Подозреваемый задержан, сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвёл несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", — уточнили в ведомстве.

Место стрельбы в московском ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. Видео © SHOT

Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта, принятие решения о возбуждении уголовного дела находится на контроле ведомства. По сведениям Лайфа, среди раненых двое охранников, с которыми изначально у посетителя с травматом возник конфликт.

Разборки со стрельбой произошли в столичной забегаловке "Мангал-шашлык"

Разборки со стрельбой произошли в столичной забегаловке "Мангал-шашлык"

Напомним, что огонь из оружия открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow на Шлюзовой набережной. Изначально сообщалось о трёх раненых.

Андрей Бражников
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