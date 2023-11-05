Число пострадавших в результате стрельбы в московском ресторане достигло 4

Четыре человека госпитализированы с различными травмами после стрельбы в ресторане в центре Москвы. Подозреваемый задержан, сообщили в столичной прокуратуре.

"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвёл несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы с различными телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями", — уточнили в ведомстве.

Место стрельбы в московском ресторане Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной. Видео © SHOT

Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта, принятие решения о возбуждении уголовного дела находится на контроле ведомства. По сведениям Лайфа, среди раненых двое охранников, с которыми изначально у посетителя с травматом возник конфликт.