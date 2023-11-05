Посетитель открыл стрельбу в ресторане-пивоварне в центре Москвы, есть раненые

Посетитель открыл стрельбу в ресторане-пивоварне в центре Москвы. По предварительным сведениям, в результате пострадало три человека, пишет SHOT со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл около получаса назад. Огонь из оружия открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow на Шлюзовой набережной. На место прибыли экстренные службы. Причины стрельбы неизвестны.