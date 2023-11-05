Стала известна нелепая причина стрельбы с четырьмя ранеными в московском ресторане

Стрельба в столичном ресторане началась из-за того, что двое пьяных мужчин не смогли разойтись в дверном проёме. Об этом сообщает SHOT, со слов очевидцев.

Как рассказали журналистам канала посетители заведения, сначала конфликт начался в дверях между двумя подвыпившими мужчинами, вмешалась охрана — и зачинщик переключился на них. Скандального гостя повалили на пол, после чего он неожиданно достал травматический пистолет и открыл огонь. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что он успел ранить четырёх мужчин, перед тем как у него отняли оружие. После этого злоумышленник смог сбежать, но недалеко.