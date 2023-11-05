Стала известна нелепая причина стрельбы с четырьмя ранеными в московском ресторане
SHOT: Стрельба в московском ресторане началась из-за пьяного конфликта
Стрельба в столичном ресторане началась из-за того, что двое пьяных мужчин не смогли разойтись в дверном проёме. Об этом сообщает SHOT, со слов очевидцев.
Посетитель бара Paulaner Brauhaus рассказывает, что привело к стрельбе, а полиция проводит следственные действия. Видео © t.me / SHOT
Как рассказали журналистам канала посетители заведения, сначала конфликт начался в дверях между двумя подвыпившими мужчинами, вмешалась охрана — и зачинщик переключился на них. Скандального гостя повалили на пол, после чего он неожиданно достал травматический пистолет и открыл огонь. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что он успел ранить четырёх мужчин, перед тем как у него отняли оружие. После этого злоумышленник смог сбежать, но недалеко.
"Принятыми мерами по горячим следам он задержан сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии. Задержанный будет доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства", — уточнила Волк.
Напомним, огонь из оружия открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow на Шлюзовой набережной. Изначально сообщалось о трёх раненых, позже стало известно о четырёх.
t.me / SHOT