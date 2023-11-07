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7 ноября, 13:11

Чемпион Европы по боксу попал на камеры наблюдения во время расстрела гостей ресторана в Москве

Прокуратура Москвы показала видео стрельбы чемпиона Иванова по гостям ресторана

Прокуратура опубликовала кадры стрельбы из травматического пистолета, которую 5 ноября устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов у ресторана в центре Москвы. От действий пьяного спортсмена пострадали четыре человека.

Нетрезвый чемпион Европы по боксу Никита Иванов стреляет из травматического пистолета по людям на улице Шлюзовой в Москве / Иванов в зале суда. Видео © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"С учётом позиции Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганства, совершённого с применением насилия к гражданам и оружия, меру пресечения в виде заключения под стражу", сказано в публикации ведомства.

Иванов не признал вину. При этом во время судебного заседания он попросил суд не заключать его под стражу, пообещав не скрываться от правосудия. Прокуратура взяла под контроль расследование и привлечение боксёра к ответственности. Чемпион встретит Новый год в СИЗО — он арестован до 5 января.

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Напомним, конфликт со стрельбой произошёл у ресторана в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружившись травматическим пистолетом, 37-летний боксёр Никита Иванов начал палить по гостям заведения, ранив четырёх человек. Позже суд арестовал дебошира, в его отношении возбудили уголовное дело.

Обложка ©

t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Юрий Лысенко
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