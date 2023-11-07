Чемпион Европы по боксу попал на камеры наблюдения во время расстрела гостей ресторана в Москве

Прокуратура опубликовала кадры стрельбы из травматического пистолета, которую 5 ноября устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов у ресторана в центре Москвы. От действий пьяного спортсмена пострадали четыре человека.

Нетрезвый чемпион Европы по боксу Никита Иванов стреляет из травматического пистолета по людям на улице Шлюзовой в Москве / Иванов в зале суда. Видео © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"С учётом позиции Замоскворецкой межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганства, совершённого с применением насилия к гражданам и оружия, меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в публикации ведомства.

Иванов не признал вину. При этом во время судебного заседания он попросил суд не заключать его под стражу, пообещав не скрываться от правосудия. Прокуратура взяла под контроль расследование и привлечение боксёра к ответственности. Чемпион встретит Новый год в СИЗО — он арестован до 5 января.