Два амбала жестоко избили и отпинали девушку в Кирове на глазах у ребёнка

В Кирове двое мужчин разогнали компанию молодых людей у подъезда дома, но девушки убежать не успели, в результате одна из них была избита. SHOT публикует кадры с места ЧП.

В Кирове двое мужчин избили девушку. Видео © T.me / SHOT

Всё произошло во втором часу ночи 5 ноября в одном из спальных районов города. Возле многоэтажки стояла компания. У подъезда остановилась машина, из которой вышли пара с ребёнком и их приятель. Один из мужчин кинул бутылку прямо в толпу ребят, молодые люди разбежались, а девушки остались. Тогда агрессоры решили сорвать злость именно на них.

На кадрах видно, что мужчина бьёт одну из девушек кулаком в лицо. От удара она отлетает, падает на землю, но от боли не может встать. После чего напавший вновь бьёт её, затем поднимает и пинает. Девушка убегает. Оба мужчины сейчас задержаны.

"Сотрудниками полиции задержаны участники конфликта на улице Потребкооперации г. Кирова, видео которого было распространено в социальных сетях", — подтвердили в областном МВД.

Там добавили, что задержанные привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также проводится проверка по факту нанесения побоев. Как стало известно SHOT, ударивший девушку по голове мужчина уже нападал на соседа с обрезом и грозился убить его собаку.