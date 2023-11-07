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7 ноября, 15:09

Пьяная москвичка избила девочку за попытку погладить её собаку

В Москве нетрезвая женщина избила девочку, пожелавшую погладить её собаку

В Москве нетрезвая женщина побила 14-летнюю девочку, которая хотела погладить её собаку. Подростка госпитализировали, сейчас её здоровью ничто не угрожает. Об этом пишет столичный СК.

"6 ноября 2023 года 32-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на участке местности, расположенном на улице Ангарской в городе Москве, беспричинно подвергла избиению 14-летнюю девочку", — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Следователям предстоит допросить очевидцев, а также отсмотреть записи с камер наблюдения.

Пьяный краснодарец избил ребёнка на детской площадке из-за не понравившейся ему песни

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Ранее сообщалось, что в Москве отец избил 11-летнюю дочь за то, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами головы и ноги.

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Татьяна Миссуми
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