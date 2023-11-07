В Москве отец избил школьницу за то, что она не переоделась после физкультуры

В Москве отец избил 11-летнюю дочь за то, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибами головы и ноги.

Как узнал SHOT, 41-летний отец позвонил дочке по видеосвязи на перемене и увидел, что школьница ходила в спортивной форме, не переодевшись после физкультуры. Это разозлило родителя, и он пообещал наказать дочь. Своё обещание отец выполнил, избив девочку дома. Школьница обо всём рассказала маме, женщина приехала и вызвала скорую.

По данным телеграм-канала, родители школьницы в разводе, девочка живёт с папой. Ранее она уже жаловалась на побои, но близкие на это не обращали внимания. Сейчас дело находится на контроле сотрудников полиции.