На Урале отец расстрелял сыновей-бездельников
Отец расстрелял сыновей в Свердловской области
Отец открыл стрельбу по сыновьям в Свердловской области: ему надоело, что взрослые дети не работают. В итоге один из мужчин скончался, второго госпитализировали.
По данным SHOT, конфликт отцов и детей произошёл в селе Туринская Слобода. 73-летний пенсионер разругался с сыновьями — он устал, что двое иждивенцев сидят на шее и сами не зарабатывают. В порыве гнева пожилой мужчина взялся за ружьё и дважды выстрелил младшему 46-летнему сыну в живот, а старшему, 51-летнему, — в руку.
В итоге младший скончался на месте, а старшего госпитализировали. Отец попытался скрыться с места преступления, но его задержали. Полицейским он заявил, что просто хотел воспитать сыновей-лоботрясов и не собирался их убивать.
А ранее конфликт со стрельбой произошёл у ресторана в центре Москвы вечером 5 ноября. Вооружившись травматическим пистолетом, 37-летний боксёр Никита Иванов начал палить по гостям заведения, ранив четырёх человек.
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