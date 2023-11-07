На Урале отец расстрелял сыновей-бездельников

Отец открыл стрельбу по сыновьям в Свердловской области: ему надоело, что взрослые дети не работают. В итоге один из мужчин скончался, второго госпитализировали.

По данным SHOT, конфликт отцов и детей произошёл в селе Туринская Слобода. 73-летний пенсионер разругался с сыновьями — он устал, что двое иждивенцев сидят на шее и сами не зарабатывают. В порыве гнева пожилой мужчина взялся за ружьё и дважды выстрелил младшему 46-летнему сыну в живот, а старшему, 51-летнему, — в руку.