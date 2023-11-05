Пьяный краснодарец избил ребёнка на детской площадке из-за не понравившейся ему песни

Житель Краснодара избил мальчика на детской площадке из-за песни, которую пел ребёнок. Мужчине композиция не понравилась, и он не придумал ничего лучше, чем выяснить отношения со школьником на кулаках. Кадры с камеры видеонаблюдения публикует местный телеграм-канал "ЧП Краснодар".

В Краснодаре мужчина избил мальчика на детской площадке из-за песни. Видео © T.me / "ЧП Краснодар"

Всё произошло во дворе дома, расположенного по улице Тепличной. На детской площадке, никому не мешая, сидели несколько подростков, один из которых негромко напевал популярную песню. Никто не обращал на это внимания, однако происходившее не понравилось проходившему мимо мужчине.

Тот настолько разозлился, что буквально в секунду подлетел к 10-летнему мальчику, схватил его за шиворот и отшвырнул на землю на несколько метров, после чего не единожды ударил ногами и кулаками. В итоге агрессор скрылся, а пострадавший остался лежать на земле. По словам одной из местных жительниц, напавший был в неадекватном состоянии — пьян или под наркотиками. Заявление в полицию уже написано.