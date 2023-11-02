На Сахалине воспитатель избила детсадовца, когда он не захотел раздеваться после прогулки

Следователи начали доследственную проверку по данным СМИ об избиении ребёнка воспитателем в одном из детских садов Южно-Сахалинска. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным местного телеграм-канала "Точка отсчёта", заявление в полицию на воспитателя написала мать ребёнка. Она рассказала, что ещё 10 октября после посещения детсада обнаружила кровоподтёки и синяки на теле сына. Сам мальчик рассказал, что его побила воспитательница, потому что он не хотел раздеваться после прогулки. Мать решила выяснить у воспитателя, что же произошло. Но та якобы сначала заявила, что мальчика побил другой детсадовец.

Синяки на теле мальчика, избитого в детском саду Южно-Сахалинска. Фото © телеграм-канал "ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта"

"Но когда она поняла, что я знаю правду, стала извиняться передо мной. Сказала, что понимает свою вину, но не думала, что дойдёт до синяков", — заявила женщина.

На следующий день она обратилась в больницу, чтобы зафиксировать побои, и написала заявление в полицию, а позже — в прокуратуру.