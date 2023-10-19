Челябинка обвинила воспитательницу детсада в том, что та накормила её сына помоями

В Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада № 52 в издевательстве над ребёнком. По словам женщины, воспитатель накормила её 6-летнего сына хлебом из мусорки. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

"Сын вечером того дня дома нам сказал: "Мама, папа, я кое-что вам расскажу. Меня Алла Николаевна заставила есть хлеб из мусорного ведра и меня вырвало". На видеозаписи можно увидеть, как воспитатель в хозяйственных перчатках передаёт хлеб моему ребёнку и садит его за стол. Хлеб может быть хоть откуда. Кроме того, чётко видно, как воспитатель подталкивала моего ребёнка", — рассказала мама мальчика.

Чтобы защитить ребёнка и предотвратить подобное поведение воспитателя, женщина обратилась во все инстанции, а также позвонила заведующей детского сада Кире Запорожец, которая рассказала Ura.ru, что знает о случившемся и в учреждении будут разбираться. Однако она добавила, что уволить воспитателя за такой проступок не могут.