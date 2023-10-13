Воспитателей частного детсада в Новосибирске задержали за истязание 10 малышей

Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малышей двумя воспитателями частного детского сада. Их задержали, сообщает СУ СК России по области.

"В июле 2023 года обвиняемые, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками частного детского учреждения, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий", — уточнили в управлении.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении задержанных меры пресечения. В ведомстве добавили, что пострадавшими проходят более десяти малышей.