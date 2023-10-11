В Смоленске девочка получила жуткий перелом руки в детсаду, пока воспитателей не было рядом

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, как малышка падает с горки "Ёжик". В результате она сломала лучевую и локтевую кости со смещением. Лишь спустя время одна из сотрудниц детсада подошла на громкий плач девочки.

Мать пострадавшей рассказала, что кости тяжело срастаются, поэтому её дочь ходит в гипсе уже больше месяца. Она обратилась в полицию и прокуратуру, чтобы наказать сотрудников детсада за халатность. Правоохранители назначили судмедэкспертизу, однако её можно будет провести только после того, как снимут гипс. Женщина также отметила, что воспитатели постоянно сидят в телефонах, в том числе во время прогулок. По её словам, год назад дочь просидела одна почти целый день в раздевалке с мокрыми колготками.