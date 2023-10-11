В Смоленске девочка получила жуткий перелом руки в детсаду, пока воспитателей не было рядом
SHOT: В Смоленске четырёхлетняя девочка сломала руку, упав с горки в детсаду
Снимок перелома руки, который получила девочка в детсаду в Смоленске. Обложка © Telegram / SHOT
В Смоленске четырёхлетняя девочка получила сильный перелом руки во время прогулки в детском саду "Гнёздышко", воспитатели оставили группу без присмотра. По данным SHOT, ребёнку сделали сложную операцию и вставили две спицы.
В Смоленске девочка сломала руку в детсаду, упав с горки. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, как малышка падает с горки "Ёжик". В результате она сломала лучевую и локтевую кости со смещением. Лишь спустя время одна из сотрудниц детсада подошла на громкий плач девочки.
Упавшая с горки девочка больше месяца ходит в гипсе. Фото © Telegram / SHOT
Мать пострадавшей рассказала, что кости тяжело срастаются, поэтому её дочь ходит в гипсе уже больше месяца. Она обратилась в полицию и прокуратуру, чтобы наказать сотрудников детсада за халатность. Правоохранители назначили судмедэкспертизу, однако её можно будет провести только после того, как снимут гипс. Женщина также отметила, что воспитатели постоянно сидят в телефонах, в том числе во время прогулок. По её словам, год назад дочь просидела одна почти целый день в раздевалке с мокрыми колготками.
Ранее Лайф писал, что в детсаду в Приамурье ребёнку дверью оторвало фалангу пальца руки. В тот момент он тоже остался без присмотра воспитателей.