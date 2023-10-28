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28 октября, 15:01

Камера домофона в Энгельсе сняла, как мужчина избивает жену на глазах у плачущего ребёнка

В Энгельсе мужчина избил жену на глазах у рыдающей дочери

В Энгельсе мужчина жестоко избил жену возле подъезда жилого дома на улице Тельмана. Всё происходило в присутствии испуганной маленькой дочери. Действия мужчины сняла на видео камера домофона. По предварительной информации, он был пьян.

В Энгельсе мужчина избил женщину на глазах у ребёнка. Видео © VK / Чистый Город

На кадрах видно, что женщина в слезах пыталась поговорить с мужчиной. Рядом с ними находилась взволнованная маленькая девочка, которая уговаривала отца успокоиться. Затем пара вместе с ребёнком подошла ближе к двери подъезда и мужчина начал избивать женщину руками и ногами. Девочка испугалась и начала плакать. Видеозаписью заинтересовались сотрудники полиции, они ищут мужчину.

"В настоящее время полицейскими по опубликованным материалам проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение гражданина", — сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

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Ранее Лайф писал о том, что житель Серпухова до смерти избил свою девушку из-за слов о слишком маленьком доходе и лёг спать рядом с её телом. Всё произошло во время романтического вечера, который девушка решила устроить для своего сожителя.

Обложка ©

VK / Чистый Город

Илья Суриков
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