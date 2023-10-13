Обиженный мужчина до смерти избил любимую и лёг с ней спать, не проверив пульс

Житель Серпухова до смерти избил свою девушку из-за слов о слишком маленьком доходе и лёг спать рядом с её телом. Об этом сообщает SHOT.

Всё произошло во время романтического вечера, который девушка решила устроить для своего сожителя Евгения. В тот вечер она пришла с вином и закусками, однако и предположить не могла, что домашнее свидание закончится трагедией. Изрядно выпив и осмелев, девушка подняла больную тему и высказала любимому, что он слишком мало зарабатывает и не может обеспечить ей шоппинг и отдых в Турции.

Выслушав все претензии, Евгений пришёл в ярость и несколько раз ударил свою половинку по лицу и голове. Та от силы мужского удара упала на пол и потеряла сознание, однако драчун подумал, что возлюбленная просто уснула. Вместо того чтобы проверить пульс, он перетащил её на кровать и лёг рядом.

Проснувшись и протрезвев наутро, мужчина увидел, что любимая не шевелится и не дышит. В панике он добежал до соседнего магазина и попросил продавщицу позвонить в экстренные службы. Сейчас мужчина задержан.