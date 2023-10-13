Обиженный мужчина до смерти избил любимую и лёг с ней спать, не проверив пульс
Житель Серпухова до смерти избил девушку из-за слов о слишком маленьком доходе
Жительница Серпухова, погибшая от рук своего возлюбленного. Обложка © t.me / SHOT
Житель Серпухова до смерти избил свою девушку из-за слов о слишком маленьком доходе и лёг спать рядом с её телом. Об этом сообщает SHOT.
Всё произошло во время романтического вечера, который девушка решила устроить для своего сожителя Евгения. В тот вечер она пришла с вином и закусками, однако и предположить не могла, что домашнее свидание закончится трагедией. Изрядно выпив и осмелев, девушка подняла больную тему и высказала любимому, что он слишком мало зарабатывает и не может обеспечить ей шоппинг и отдых в Турции.
Выслушав все претензии, Евгений пришёл в ярость и несколько раз ударил свою половинку по лицу и голове. Та от силы мужского удара упала на пол и потеряла сознание, однако драчун подумал, что возлюбленная просто уснула. Вместо того чтобы проверить пульс, он перетащил её на кровать и лёг рядом.
Проснувшись и протрезвев наутро, мужчина увидел, что любимая не шевелится и не дышит. В панике он добежал до соседнего магазина и попросил продавщицу позвонить в экстренные службы. Сейчас мужчина задержан.
Ранее Лайф рассказывал историю про жителя Уфы, который тоже мечтал о красивом отпуске и поездке в Дубай. 21-летний парень задушил свою младшую сестру, потому что родители не взяли его на море. После совершённого он попытался скрыть следы преступления и спрятал её тело в мамином автомобиле. Теперь его разыскивает полиция.