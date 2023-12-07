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6 декабря, 23:58

Полиция Лас-Вегаса сообщила о трёх погибших в результате стрельбы в университете

Минимум три человека погибли в инциденте со стрельбой на территории кампуса Невадского университета в Лас-Вегасе. По данным местного управления полиции (LVMPD), сейчас угроза устранена, так как владелец оружия скончался.

"По информации следователей на месте происшествия, трое погибли, ещё один потерпевший находится в критическом состоянии в местной больнице", — привели в LVMPD слова шерифа Кевина Макмахилла.

Сейчас место происшествия оцеплено, там проводится расследование.

Полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе в Невадском университете, есть жертвы

Полиция Лас-Вегаса сообщила о стрельбе в Невадском университете, есть жертвы

Похожий инцидент недавно произошёл и в американском штате Нью-Гэмпшир. Там бездомный вооружился штурмовой винтовкой и устроил стрельбу в больнице.

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X / The Informant

Илья Пушкарев
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