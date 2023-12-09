Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске подростков после операции

В Москве медики прооперировали двух подростков, пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов добавил, что одного подростка перевели из реанимации в травматологическое отделение, он в сознании. Второй сейчас находится в медикаментозном сне. Состояние ещё трёх пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они получают лечение в брянских больницах. Жизни всех пострадавших ничего не угрожает, подчеркнул помощник главы Минздрава.