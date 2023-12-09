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9 декабря, 12:11

Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Брянске подростков после операции

В Москве прооперировали двух эвакуированных после стрельбы в Брянске подростков

В Москве медики прооперировали двух подростков, пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Состояние двоих подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, остаётся тяжёлым, но стабильным. Им проведены хирургические операции", — приводит ТАСС слова помощника министра.

Кузнецов добавил, что одного подростка перевели из реанимации в травматологическое отделение, он в сознании. Второй сейчас находится в медикаментозном сне. Состояние ещё трёх пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они получают лечение в брянских больницах. Жизни всех пострадавших ничего не угрожает, подчеркнул помощник главы Минздрава.

Замдиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы по делу о халатности

Замдиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы по делу о халатности

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая свела счёты с жизнью. Ранее о том, что пострадавшие дети будут доставлены в Москву, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Тогда он отметил, что медики оценивают состояние подростков как стабильно тяжёлое.

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Дарья Нарыкова
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