Замдиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы по делу о халатности

В Брянске из-за отсутствия металлодетекторов задержали заместителя директора гимназии № 5, где утром 7 декабря произошла стрельба. Как сообщает SHOT, фактически рамка в школе была, но по какой-то причине её убрали. В результате восьмиклассница легко прошла внутрь с ружьём в тубусе.

По данным телеграм-канала, 51-летнюю замдиректора Ларису Католикову, которая отвечала в школе за административно-хозяйственную работу, задержали после допроса. Именно она отвечала за безопасность в учебном заведении. Женщина работала с ЧОО "Агентство Экскалибур". Теперь Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье "Халатность".