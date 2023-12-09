Замдиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы по делу о халатности
Заместитель директора брянской гимназии № 5 Лариса Католикова. Обложка © Telegram / SHOT
В Брянске из-за отсутствия металлодетекторов задержали заместителя директора гимназии № 5, где утром 7 декабря произошла стрельба. Как сообщает SHOT, фактически рамка в школе была, но по какой-то причине её убрали. В результате восьмиклассница легко прошла внутрь с ружьём в тубусе.
По данным телеграм-канала, 51-летнюю замдиректора Ларису Католикову, которая отвечала в школе за административно-хозяйственную работу, задержали после допроса. Именно она отвечала за безопасность в учебном заведении. Женщина работала с ЧОО "Агентство Экскалибур". Теперь Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье "Халатность".
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали. Стрелявшая свела счёты с жизнью. Задержаны гендиректор и сотрудница ЧОО, работавшая в гимназии № 5. На отца стрелявшей школьницы завели два уголовных дела. Мужчину обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери.