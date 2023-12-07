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Минздрав РФ сообщил о пяти пострадавших при стрельбе в брянской гимназии

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в гимназии в Брянске

7 декабря, 08:12

Shutterstock

Следствие возбудило уголовное дело после стрельбы, открытой восьмиклассницей в брянской школе, в результате которой погибли два человека, в том числе сама стрелявшая, и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ", — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в Минздраве РФ, ранения получили пятеро человек, все они госпитализированы. Изначально говорилось о четверых пострадавших.

Врачи борются за жизнь 14-летнего школьника, раненного при стрельбе в Брянске

Врачи борются за жизнь 14-летнего школьника, раненного при стрельбе в Брянске

Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Два человека погибли и пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая, один из раненых мальчиков находится в реанимации с большой потерей крови. Сейчас школа оцеплена. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её ребятам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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