Врачи борются за жизнь 14-летнего школьника, раненного при стрельбе в Брянске

Врачи смогли стабилизировать 14-летнего мальчика, которого ранила школьница, устроившая стрельбу в брянской гимназии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, Тимофея готовят к срочной операции. Медики будут извлекать дробь из его руки, ноги и груди. Как рассказал отец парня, ни о каком конфликте между его сыном и стрелявшей он не слышал.