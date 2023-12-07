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7 декабря, 07:47

Врачи борются за жизнь 14-летнего школьника, раненного при стрельбе в Брянске

<p>14-летний Тимофей, за жизнь которого борются врачи после стрельбы в Брянске. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/60189" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

14-летний Тимофей, за жизнь которого борются врачи после стрельбы в Брянске. Обложка © SHOT

Врачи смогли стабилизировать 14-летнего мальчика, которого ранила школьница, устроившая стрельбу в брянской гимназии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, Тимофея готовят к срочной операции. Медики будут извлекать дробь из его руки, ноги и груди. Как рассказал отец парня, ни о каком конфликте между его сыном и стрелявшей он не слышал.

Как писал Лайф, стрельба произошла в брянской гимназии № 5. Устроила её восьмиклассница, предположительно, из-за разногласий со сверстниками. На данный момент известно о четырёх пострадавших и двух погибших, в числе которых сама стрелявшая.

Брянская школьница устроила стрельбу из-за ссоры с одноклассниками

Брянская школьница устроила стрельбу из-за ссоры с одноклассниками

Максим Плетнёв
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