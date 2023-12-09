Ещё одно дело завели на отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Против отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии № 5, возбудили второе уголовное дело. Теперь 53-летнего Дмитрия А. обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери. Как пишет SHOT, мужчине грозит до 17 лет лишения свободы.