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9 декабря, 09:27

Ещё одно дело завели на отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии

SHOT: На отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки завели второе дело

<p>Отец устроившей стрельбу девочки Дмитрий А. и заместитель директора гимназии Лариса Католикова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60272" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Отец устроившей стрельбу девочки Дмитрий А. и заместитель директора гимназии Лариса Католикова. Обложка © Telegram / SHOT

Против отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии № 5, возбудили второе уголовное дело. Теперь 53-летнего Дмитрия А. обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери. Как пишет SHOT, мужчине грозит до 17 лет лишения свободы.

Кроме того, согласно информации телеграм-канала, правоохранители задержали заместителя директора гимназии Ларису Католикову. В учебном заведении она отвечала за административно-хозяйственную работу. Католиковой грозит до семи лет по статье "Халатность".

Учительницу, закрывшую собой детей при стрельбе в гимназии Брянска, призвали наградить

Учительницу, закрывшую собой детей при стрельбе в гимназии Брянска, призвали наградить

Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи. Стрелявшая свела счёты с жизнью. Кроме отца девочки были задержаны гендиректор и охранница частной охранной организации, работавшей в гимназии № 5.

Наталья Исакова
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