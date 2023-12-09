Ещё одно дело завели на отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии
SHOT: На отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки завели второе дело
Отец устроившей стрельбу девочки Дмитрий А. и заместитель директора гимназии Лариса Католикова. Обложка © Telegram / SHOT
Против отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии № 5, возбудили второе уголовное дело. Теперь 53-летнего Дмитрия А. обвиняют не только в небрежном хранении оружия, но и в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери. Как пишет SHOT, мужчине грозит до 17 лет лишения свободы.
Кроме того, согласно информации телеграм-канала, правоохранители задержали заместителя директора гимназии Ларису Католикову. В учебном заведении она отвечала за административно-хозяйственную работу. Католиковой грозит до семи лет по статье "Халатность".
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи. Стрелявшая свела счёты с жизнью. Кроме отца девочки были задержаны гендиректор и охранница частной охранной организации, работавшей в гимназии № 5.