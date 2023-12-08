В Брянске после стрельбы задержали гендиректора ЧОО и охранницу гимназии № 5

Так, к правоохранителям доставили 40-летнего Сергея Поддубного и 51-летнюю Галину Черткову. Их задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух лиц. Максимальное наказание по статье — десять лет колонии. Подчёркивается, что организация работает по всему Брянску и обеспечивает охрану школ, детских садов, университетов и колледжей. За охрану гимназии № 5 ЧОО "Агентство Экскалибур" получала 100 тысяч рублей в месяц. Последний договор, который есть в открытом доступе, закончился 30 ноября. Был ли он продлён, руководство учебного заведения пока не комментирует. При этом на входе в школу не было рабочих рамок металлоискателя, поэтому 14-летняя ученица без проблем пронесла в тубусе отцовское ружьё. Известно, что охранница ручным металлодетектором стрелявшую девочку не проверяла.