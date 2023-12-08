В Брянске после стрельбы задержали гендиректора ЧОО и охранницу гимназии № 5
В Брянске задержали генерального директора и охранницу частной охранной организации "Агентство Экскалибур", работавшей в гимназии № 5. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Сергей Поддубный и Галина Черткова, задержанные после стрельбы в брянской школе. Фото © SHOT
Так, к правоохранителям доставили 40-летнего Сергея Поддубного и 51-летнюю Галину Черткову. Их задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух лиц. Максимальное наказание по статье — десять лет колонии. Подчёркивается, что организация работает по всему Брянску и обеспечивает охрану школ, детских садов, университетов и колледжей. За охрану гимназии № 5 ЧОО "Агентство Экскалибур" получала 100 тысяч рублей в месяц. Последний договор, который есть в открытом доступе, закончился 30 ноября. Был ли он продлён, руководство учебного заведения пока не комментирует. При этом на входе в школу не было рабочих рамок металлоискателя, поэтому 14-летняя ученица без проблем пронесла в тубусе отцовское ружьё. Известно, что охранница ручным металлодетектором стрелявшую девочку не проверяла.
Напомним, утром 7 декабря ученица восьмого класса брянской школы № 5 открыла огонь по сверстникам. Оружие — помповое ружьё — она взяла у своего отца. В результате нападения двое погибли, в том числе сама виновница, она совершила суицид. Пять человек пострадали, за их жизни борются врачи. Отец девочки задержан. Тем временем у школы образовался стихийный мемориал.