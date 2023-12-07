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7 декабря, 19:57

Гвоздики и игрушки : У брянской гимназии № 5 появился стихийный мемориал

SHOT: Стихийный мемориал появился у брянской гимназии после смертельной стрельбы

Жители Брянска создали стихийный мемориал рядом с городской гимназией № 5, где 7 декабря в результате стрельбы погибли и пострадали дети. Соответствующее видео опубликовал SHOТ.

На кадрах видно, что у забора образовательного учреждения появились мягкие игрушки. Дополнил траурную композицию букет красных гвоздик.

Стихийный мемориал начал появляться у брянской школы после стрельбы. Видео © t.me / SHOT

Тихоня с навыками киллера: Почему в брянской гимназии № 5 погибли дети

Тихоня с навыками киллера: Почему в брянской гимназии № 5 погибли дети

Напомним, что ученица восьмого класса отрыла огонь по сверстникам из помпового ружья, которое она взяла у отца, утром 7 декабря. В результате стрельбы двое погибли и ещё пятеро пострадали. Одной из жертв стала сама школьница, которая совершила суицид после кровавой расправы. За жизнь раненых борются врачи. Отец девочки-киллера, которому принадлежал дробовик, задержан.

Обложка ©

t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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