Тихоня с навыками киллера: Почему в брянской гимназии № 5 погибли дети Восьмиклассница устроила настоящую бойню в школе, убив одну девочку и ранив ещё четверых. Предварительно, из-за травли одноклассников. Сама она свела счёты с жизнью. Следователи задержали отца девочки и директора заведения. У них уже есть вопросы и по охране школы. 7 декабря, 13:06 4484 4484 Обложка © t.me / SHOT

Что случилось в брянской гимназии № 5

Как теперь уже известно, 14-летняя А., ученица 8-го "А", опоздала на урок биологии, как ни в чём не бывало села на своё место, а через пару мгновений открыла стрельбу по одноклассникам. По данным Telegram-канала SHOT, оружие она пронесла в тубусе. Это было охотничье помповое ружьё "Бекас-3", принадлежащее её отцу. Сначала А. палила по компании, которая, по некоторым данным, над ней издевалась. Затем вышла в коридор и выстрелила в мальчишку, оказавшегося у неё пути. Дробь попала ему в область плеча. Затем А. попыталась зайти в другие классы. Свидетели говорят, что она прямо ломилась в двери. К счастью, школьники успели забаррикадироваться.

— Дверь [изнутри] держали всем классом, чтобы ничего не случилось. Вроде как стрельнула в пол мимо дверей и пошла искать жертв, — рассказывают журналистам её однокашники.

Момент стрельбы. Видео © t.me / SHOT

— Всё было нормально до второго урока. А потом — звуки выстрелов. Завуч попросил закрыть дверь. А после сигнала мы побежали в раздевалку, на третьем этаже увидели кровь. Мы спустились, оделись и вышли из школы. На месте уже были полиция, скорая, ОМОН, — говорит другой ученик гимназии.

Всего девочка сделала около пяти-шести выстрелов, а затем совершила суицид. По последней информации, помимо расстрела одноклассников она планировала поджог школы. В её рюкзаке нашли бутылку с растворителем, спички и зажигалку. Также у неё с собой было два ножа, один из них был спрятан в ботинке. Ещё при А. находилась тетрадка, где она написала, что ей сегодня очень нужно встретиться с каким-то другом.

Учеников быстро эвакуировали из школы после того, как началась стрельба. Видео © t.me / SHOT

Шокирующая деталь. В классе, где устроила пальбу А., находилась её сестра-близнец Д. Она могла знать о страшных планах сестры. С девочкой общаются следователи.

Что рассказали одноклассники

А. была очень странной, замкнутой и не сидела в соцсетях. Училась средне, уроки не прогуливала, в целом "неприметная". Так её характеризуют другие ученики в беседе с SHOT. Про Д., её близняшку, говорят то же самое: "странная и необщительная". При этом между собой сёстры общались хорошо. В ПДН из них никто не состоял, в агрессии замечен не был. Они воспитывались в полной семье. Недавно родители возили их на отдых в Турцию.

А. и её сестра-близняшка. Фото © t.me / SHOT

Некоторые из учеников брянской гимназии утверждают, что А. долгое время травили одноклассники, поэтому она решила отомстить.

— Она была нормальной, пока её обидчики ей не сказали: "Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная", — считает один из знавших её учеников.

Есть и другая версия, что А. не поделила с одноклассницей мальчика, который нравился обеим. Его она тоже ранила, а соперницу убила.

Как бы то ни было, на данный момент конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, об этом сообщают в правоохранительных органах.











Потерпевшие

Одноклассница М. погибла от выстрела в район живота на месте. Врачи борются за жизнь тяжелораненых мальчиков Т. и П. Известно, что у первого прострелены предплечье и колено, у второго — плечо и грудь. Им нужна срочная операция — будут извлекать дробь. Решается вопрос о транспортировке их в Москву. Средней степени тяжести огнестрельные ранения у их одногодок — Д. и Э. А одноклассница В. сломала ногу, когда спасалась от выстрелов. Все они госпитализированы.

Следствие

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство малолетнего"). По данным телеграм-канала SHOT, задержан и допрошен отец девочки — 53-летний Дмитрий. Буквально вчера он отмечал свой день рождения. Интересно, что раньше мужчина работал в ЧОПе, который занимался охраной в том числе местных школ. Дмитрий увлекается охотой и любит пострелять по банкам. Судя по тому, что дочь смогла зарядить ружьё, перед выстрелами сняла его с предохранителя и била точно, он научил её обращаться с оружием.

Дмитрий настаивает, что не знал о пропаже оружия. Он хранил свой "Бекас-3" 16 калибра в металлическом шкафу под замком. Все документы в порядке. Несмотря на это, против него всё равно могут возбудить уголовное дело по статье 224 УК РФ за небрежное хранение огнестрельного оружия (максимальный срок — до двух лет колонии). Скорее всего, дочь заранее украла ключ от оружейного сейфа.

Что стало мотивом кровавой расправы над одноклассниками, Дмитрий также затруднился ответить, мол, дочь не жаловалась на буллинг с их стороны. Как она уходила в гимназию, он не видел.

Охрана школы

Директор брянской гимназии № 5 — 52-летняя Галина Сауткина — тоже доставлена на допрос в местный отдел Следственного комитета РФ. Её процессуальный статус пока не определён. Ключевые вопросы от следователей — об организации пропускного режима и охраны образовательного учреждения. Кроме того, силовиков интересует, знали ли руководство школы и штатный психолог о возможной травле детей в 8-м "А", как на это реагировали, какие меры применяли. Есть информация, что в октябре в этом классе уже был конфликт, который пришлось урегулировать родителям и учителям.

Галина Сауткина, директор брянской гимназии № 5. Фото © t.me / SHOT

Сауткина возглавляет эту школу вот уже шесть лет. Ранее она преподавала там математику. В 2019 году суд признавал её виновной по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ ("нарушение правил госзакупок") и штрафовал на 3000 рублей.

До сих пор непонятно, как А. прошла в школу с оружием. По сведениям от источников, охрана школы состояла лишь из одной женщины. Эксперты сейчас выясняют, чем она занималась, как работали на входе магнитные рамки.

У гимназии была тревожная кнопка, соединённая с ПЦО. Фактически сразу после начала стрельбы к зданию прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Сделать они уже ничего не могли.

Охрану гимназии № 5 обеспечивало ЧОО "Агентство экскалибур", которое получало за эту работу 100 тысяч рублей в месяц. Последний договор, который есть в открытом доступе, закончился 30 ноября. Был ли он продлён, руководство учебного заведения пока не комментирует.

ЧОО "Агентство экскалибур" работает по всему Брянску — обеспечивает охрану среднеобразовательных учебных учреждений, детских садов, университетов и колледжей. Доходы организации постоянно росли. С 13 млн рублей в 2019 году до 78 млн рублей по итогу 2022-го. Штат составляет 47 человек. Гендиректор — 39-летний брянчанин Сергей Поддубный, владелец — его пожилая мать. Поддубного можно назвать маститым бизнесменом по местным меркам. Он владеет ещё ЧОО "Экскалибур" с выручкой 102 млн рублей за прошлый год и ЧОП "Феникс", которое было учреждено несколько месяцев назад и ещё не отчитывалось.

Охранница гимназии № 5. Фото © t.me / SHOT

Как выяснилось, местные ЧОПы не горели особым желанием заниматься охраной этой гимназии.

— С этой пятой гимназией в городе беда была. Туда не хотели заходить ЧОПы — слишком много сложностей, — констатирует гендиректор одного из местных охранных предприятий. — Беда из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом вроде кто-то всё же согласился".

В СК РФ уже сообщили, что обязательно дадут оценку тому, как была обеспечена охрана школы. Свою проверку инициировала и Прокуратура Брянской области.

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Авторы Егор Пережогин