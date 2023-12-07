Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

Полиция задержала 53-летнего отца восьмиклассницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии из его ружья. Об этом пишет SHOT и публикует фотографию мужчины.

Сейчас задержанного допрашивают, выясняя, как девочка могла взять отцовское оружие и принести в школу. Накануне мужчина отмечал день рождения, чем могла воспользоваться школьница для подготовки к расправе над сверстниками.