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Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

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Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

7 декабря, 08:28
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<p>Отец девочки, стрелявшей в брянской школе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60195" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Отец девочки, стрелявшей в брянской школе. Обложка © t.me / SHOT

Полиция задержала 53-летнего отца восьмиклассницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии из его ружья. Об этом пишет SHOT и публикует фотографию мужчины.

Сейчас задержанного допрашивают, выясняя, как девочка могла взять отцовское оружие и принести в школу. Накануне мужчина отмечал день рождения, чем могла воспользоваться школьница для подготовки к расправе над сверстниками.

Депутат Хинштейн показал ружьё, из которого стреляла школьница в Брянске

Депутат Хинштейн показал ружьё, из которого стреляла школьница в Брянске

Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Два человека погибли и пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её ребятам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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