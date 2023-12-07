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7 декабря, 08:18

Депутат Хинштейн показал ружьё, из которого стреляла школьница в Брянске

Депутат Хинштейн: Школьница устроила стрельбу в Брянске из ружья "Бекас-3"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн показал оружие, из которого восьмиклассница сегодня утром открыла стрельбу в брянской гимназии. Кадры с места происшествия он опубликовал в своём телеграм-канале.

Ружьё, из которого стреляла школьница в брянской гимназии. © t.me / Александр Хинштейн

Ружьё, из которого стреляла школьница в брянской гимназии. © t.me / Александр Хинштейн

"По предварительным данным, 14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружьё "Бекас-3", принадлежащее её отцу. Оружие было спрятано в тубусе", — говорится в сообщении парламентария.

Брянская школьница устроила стрельбу из-за ссоры с одноклассниками

Брянская школьница устроила стрельбу из-за ссоры с одноклассниками

Напомним, всё произошло в Брянске в гимназии № 5. Девочка пришла в класс с дробовиком и выстрелила несколько раз. Без жертв, к сожалению, не обошлось: два человека погибли и ещё четверо пострадали. По данным SHOT, одной из погибших оказалась сама стрелявшая. Как рассказали школьники, услышав стрельбу, они тут же забаррикадировались в кабинетах. Сейчас на месте работают оперативные спецслужбы, территория школы оцеплена. По одной из версии, девочка устроила стрельбу из-за ссоры с одноклассниками.

Обложка ©

ТАСС / Михеева Надежда

Николь Вербер
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