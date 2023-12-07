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7 декабря, 09:27

Сестра-близняшка могла знать о планах брянской школьницы устроить бойню на уроке, она на допросе

SHOT: Полиция опрашивает сестру ученицы, устроившей стрельбу в школе Брянска

<p>Школьница, устроившая стрельбу в брянской школе, и её сестра-близнец. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60199" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Школьница, устроившая стрельбу в брянской школе, и её сестра-близнец. Обложка © t.me / SHOT

Сотрудники полиции проводят опрос сестры-близняшки школьницы, устроившей стрельбу в Брянске. Есть предположение, что она была в курсе запланированного. По предварительной информации, сегодня утром девочки вместе покинули дом, чтобы отправиться на учёбу, сообщает SHOT.

Школьница-стрелок опоздала на второй урок биологии, где впоследствии и открыла огонь из отцовского ружья. А вот её сестра-близняшка к моменту её прихода уже была в классе. Их одноклассники рассказали SHOT, что она, как и её погибшая близняшка, была "очень странной и необщительной". А вот между собой девочки общались очень даже хорошо. Это и наталкивает правоохранителей на мысль, что девочка не могла скрыть от неё свои планы.

Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Она убила девочку и ранила пять мальчиков, после этого она покончила с собой. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её ребятам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Юрий Лысенко
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