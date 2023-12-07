Сестра-близняшка могла знать о планах брянской школьницы устроить бойню на уроке, она на допросе

Школьница-стрелок опоздала на второй урок биологии, где впоследствии и открыла огонь из отцовского ружья. А вот её сестра-близняшка к моменту её прихода уже была в классе. Их одноклассники рассказали SHOT, что она, как и её погибшая близняшка, была "очень странной и необщительной". А вот между собой девочки общались очень даже хорошо. Это и наталкивает правоохранителей на мысль, что девочка не могла скрыть от неё свои планы.