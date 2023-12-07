Сестра-близняшка могла знать о планах брянской школьницы устроить бойню на уроке, она на допросе
SHOT: Полиция опрашивает сестру ученицы, устроившей стрельбу в школе Брянска
Школьница, устроившая стрельбу в брянской школе, и её сестра-близнец. Обложка © t.me / SHOT
Сотрудники полиции проводят опрос сестры-близняшки школьницы, устроившей стрельбу в Брянске. Есть предположение, что она была в курсе запланированного. По предварительной информации, сегодня утром девочки вместе покинули дом, чтобы отправиться на учёбу, сообщает SHOT.
Школьница-стрелок опоздала на второй урок биологии, где впоследствии и открыла огонь из отцовского ружья. А вот её сестра-близняшка к моменту её прихода уже была в классе. Их одноклассники рассказали SHOT, что она, как и её погибшая близняшка, была "очень странной и необщительной". А вот между собой девочки общались очень даже хорошо. Это и наталкивает правоохранителей на мысль, что девочка не могла скрыть от неё свои планы.
Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Она убила девочку и ранила пять мальчиков, после этого она покончила с собой. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её ребятам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".