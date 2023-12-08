Учительницу, закрывшую собой детей при стрельбе в гимназии Брянска, призвали наградить

Учительницу Офелю Мкртчян, которая спасла нескольких учеников во время стрельбы в брянской гимназии № 5, предложили представить к награде. Как сообщает SHOT, соответствующее обращение общественники движения "Зов народа" направили губернатору региона Александру Богомазу.

Накануне утром Офеля Эдвардовна вела урок биологии, когда 14-летняя Алина вошла в класс и начала стрелять по одноклассникам. Педагог, рискуя собственной жизнью, закрывала собой учеников и тем самым спасла им жизнь. В связи с героическим поступком общественники просят вручить учительнице медаль "За спасение погибавших", а также рассмотреть возможность вручения ей квартиры от государства.