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8 декабря, 15:23

Учительницу, закрывшую собой детей при стрельбе в гимназии Брянска, призвали наградить

SHOT: "Зов народа" призвал наградить учительницу, спасшую гимназистов в Брянске

<p>Учитель биологии Офеля Мкртчян, закрывшая собой детей во время стрельбы в гимназии в Брянске. Обложка © VK / <a href="https://sun1-54.userapi.com/impg/uXLr0D5wlUAcCXW_eBJlx-xNNQg2LRcUS2fdqQ/Q1ThSmkklKs.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=1e5f6497d8e30f9f3f7d1545420d7a67&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офеля Мкртчян</a></p>

Учитель биологии Офеля Мкртчян, закрывшая собой детей во время стрельбы в гимназии в Брянске. Обложка © VK / Офеля Мкртчян

Учительницу Офелю Мкртчян, которая спасла нескольких учеников во время стрельбы в брянской гимназии № 5, предложили представить к награде. Как сообщает SHOT, соответствующее обращение общественники движения "Зов народа" направили губернатору региона Александру Богомазу.

Накануне утром Офеля Эдвардовна вела урок биологии, когда 14-летняя Алина вошла в класс и начала стрелять по одноклассникам. Педагог, рискуя собственной жизнью, закрывала собой учеников и тем самым спасла им жизнь. В связи с героическим поступком общественники просят вручить учительнице медаль "За спасение погибавших", а также рассмотреть возможность вручения ей квартиры от государства.

"Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён", — приводит телеграм-канал заявление "Зова народа".

Напомним, 7 декабря, ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи. Стрелявшая свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них против отца Алины — мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

"До свидания": Директор брянской гимназии сбежала от журналистов после вопросов о стрельбе

"До свидания": Директор брянской гимназии сбежала от журналистов после вопросов о стрельбе

Наталья Исакова
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