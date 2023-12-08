Учительницу, закрывшую собой детей при стрельбе в гимназии Брянска, призвали наградить
SHOT: "Зов народа" призвал наградить учительницу, спасшую гимназистов в Брянске
Учитель биологии Офеля Мкртчян, закрывшая собой детей во время стрельбы в гимназии в Брянске. Обложка © VK / Офеля Мкртчян
Учительницу Офелю Мкртчян, которая спасла нескольких учеников во время стрельбы в брянской гимназии № 5, предложили представить к награде. Как сообщает SHOT, соответствующее обращение общественники движения "Зов народа" направили губернатору региона Александру Богомазу.
Накануне утром Офеля Эдвардовна вела урок биологии, когда 14-летняя Алина вошла в класс и начала стрелять по одноклассникам. Педагог, рискуя собственной жизнью, закрывала собой учеников и тем самым спасла им жизнь. В связи с героическим поступком общественники просят вручить учительнице медаль "За спасение погибавших", а также рассмотреть возможность вручения ей квартиры от государства.
"Считаем, что данный героический поступок, совершённый под угрозой собственной жизни и спасший других детей, которые могли пострадать, должен быть выделен и поощрён", — приводит телеграм-канал заявление "Зова народа".
Напомним, 7 декабря, ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Одна школьница погибла, ещё пятеро детей пострадали, сейчас за их жизнь борются врачи. Стрелявшая свела счёты с жизнью. После трагедии возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них против отца Алины — мужчине грозит до двух лет лишения свободы.