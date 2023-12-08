Четыре уголовных дела возбуждено после стрельбы в брянской гимназии № 5
Четыре уголовных дела возбуждено после стрельбы в брянской гимназии № 5. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Так, дела заведены по статьям "Убийство"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух лиц", по которой задержали гендиректора и охранницу ЧОО, работавшую в учебном заведении; "Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлёкшее смерть двух лиц" с подозреваемым в лице отца нападавшей; "Халатность, повлёкшая смерть двух лиц", по которой проверяется руководство гимназии и была допрошена директриса учебного заведения.
Напомним, минувшим утром ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Два человека погибли, в том числе и сама девочка, совершившая суицид. Ещё пятеро пострадали, на данный момент за их жизни борются врачи. Тем временем у школы образовался стихийный мемориал. Лайф также писал, что отцу нападавшей грозит до двух лет лишения свободы.
ТАСС / Надежда Михеева