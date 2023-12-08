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8 декабря, 07:54

Четыре уголовных дела возбуждено после стрельбы в брянской гимназии № 5

Четыре уголовных дела возбуждено после стрельбы в брянской гимназии № 5. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Так, дела заведены по статьям "Убийство"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух лиц", по которой задержали гендиректора и охранницу ЧОО, работавшую в учебном заведении; "Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлёкшее смерть двух лиц" с подозреваемым в лице отца нападавшей; "Халатность, повлёкшая смерть двух лиц", по которой проверяется руководство гимназии и была допрошена директриса учебного заведения.

Тихоня с навыками киллера: Почему в брянской гимназии № 5 погибли дети

Тихоня с навыками киллера: Почему в брянской гимназии № 5 погибли дети

Напомним, минувшим утром ученица восьмого класса гимназии № 5 Брянска зашла в учебное заведение и открыла огонь из взятого у отца помпового ружья. Два человека погибли, в том числе и сама девочка, совершившая суицид. Ещё пятеро пострадали, на данный момент за их жизни борются врачи. Тем временем у школы образовался стихийный мемориал. Лайф также писал, что отцу нападавшей грозит до двух лет лишения свободы.

Обложка ©

ТАСС / Надежда Михеева

Матвей Константинов
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